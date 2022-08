'Sentieri e Pensieri': oggi due appuntamenti family, il thriller di Giuseppe Festa e l'ironia di Gioele Dix FOTO

Seconda giornata per la decima edizione di 'Sentieri e Pensieri' a Santa Maria Maggiore.

Oltre mille persone venerdì hanno partecipato ai due appuntamenti inaugurali con Paolo Nori e Matteo Bassetti.

Oggi in programma due appuntamenti “family” dedicati a tutta la famiglia, una novità di quest'anno per avvicinare i lettori più giovani e regalare momenti di condivisione tra genitori e figli e tra nonni e nipoti. A seguire presentazione del thriller ambientato in Norvegia dell'educatore ambientale Giuseppe Festa. E per finire uno sguardo ironico su scrittori e letteratura con i 'DIXcorsi e ricorsi' di Giole Dix.

Di seguito tutti i dettagli del programma di oggi.

Ore 10.30 – Appuntamento Family Biagio Bagini e Chiara Mangione – “Piedi nudi e dinosauri” (Erickson) Una raccolta di istantanee, sensazioni, sentimenti profondi e pensieri al volo di tanti bambini e bambine. Un libro edito da Erickson con splendide illustrazioni e una serie di racconti intensi e poetici da leggere, guardare, «spiluccare», da soli in silenzio o insieme ad alta voce. Queste piccole storie sono Asperger perché provano a disegnare una sensibilità che non assomiglia a quella della maggior parte delle persone. Un libro, "Piedi nudi e dinosauri", per far volare lo sguardo oltre l’orizzonte, scritto a quattro mani da Biagio Bagini, scrittore e musicista, autore di testi e musiche per programmi radiofonici e televisivi RAI, e Chiara Mangione, formatrice, traduttrice scientifica e divulgatrice.

Ore 16.30 – Appuntamento Family Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone – "Chiusi fuori" (Mondadori) Marco Malvaldi, scrittore, chimico e ricercatore dell’Università di Pisa, è una delle voci più celebri del giallo italiano. Ha esordito nel 2007 con la serie sui vecchietti del BarLume, da cui è stata tratta la fortunatissima serie tv “I delitti del BarLume”, e da allora è in vetta alle classifiche della narrativa italiana. Samantha Bruzzone, ex ricercatrice chimica, è corresponsabile di numerosi libri del marito Marco Malvaldi. "Chiusi fuori" (Mondadori) è il loro primo giallo, scritto per ragazzi da 11 anni con le illustrazioni di Francesca Dottavi, che sarà presentato in un dialogo con la pubblicista e docente Danila Tassinari. A Collerotondo la vita scorre tranquilla: poche case, molti vecchietti, e come sola attrattiva un ristorante stellato. Quando il proprietario del ristorante viene trovato morto, ucciso con un colpo di pistola, il noioso paese di provincia diventa il teatro di un mistero... *

Ore 18.00 – Giuseppe Festa – "Una trappola d'aria" (Longanesi) Giuseppe Festa è laureato in Scienze Naturali e si occupa di educazione ambientale. È fondatore e cantante dei Lingalad, con cui tiene concerti in Italia e all’estero. Per Salani ha pubblicato vari libri per ragazzi, tra cui Il passaggio dell'orso (2013), L'ombra del gattopardo (2014), La luna è dei lupi (2016), Cento passi per volare (2018) e I Lucci della via Lago (2021), con cui ha vinto il Premio Bancarellino 2022. Con Garzanti ha pubblicato I figli del bosco (2018). Ha collaborato con National Geographic, Corriere della Sera e La Repubblica. "Una trappola d’aria" è il suo primo, apprezzatissimo thriller, intenso e adrenalinico, ambientato alle norvegesi Isole Lofoten. A Sentieri e Pensieri dialogherà con la giornalista e speaker radiofonica Liliana Russo.

Ore 21.00 – Gioele Dix – DIXcorsi e ricorsi: Slalom speciale fra narrazioni letterarie e racconti personali Nel corso della sua carriera teatrale, Gioele Dix ha via via intensificato il legame fra palcoscenico e letteratura, proponendo una lunga serie di serate originali dedicate a scrittrici e scrittori fra i più vari. Non si tratta di semplici reading, quanto piuttosto di percorsi tematici grazie ai quali condividere col pubblico riflessioni e impressioni di un lettore appassionato. Con DIXcorsi e ricorsi, mescolando parole proprie a quelle altrui - dai grandi classici antichi fino alle nuove voci emergenti contemporanee - Gioele Dix si muove agilmente tra scoperte e sorprese, considerazioni letterarie e ricordi personali, dipanando il filo nascosto che lega autori e storie solo apparentemente lontani tra loro. E ci mostra di volta in volta come il riso e l’umorismo permettano in modi inattesi e folgoranti di ritrovare identità e verità che si pensavano perdute.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma l’organizzazione consiglia la prenotazione dei posti sul sito https://santamariamaggiore.info