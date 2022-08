Domenica a Cosasca la festa di San Lorenzo al Pozzo

Festa di San Lorenzo al Pozzo a Cosasca domani, una sorta di seconda festa patronale dopo quella di San Giuseppe Artigiano. La frazione di Cosasca infatti non ebbe origine sul piano, ma sul pendio sconnesso dei monti. La chiesa settecentesca di San Lorenzo al Pozzo è attualmente inagibile e la celebrazione si svolgerà sul sagrato all'ombra di un secolare ippocastano. Già nei giorni prima della festa molti volontari di Cosasca sono stati impegnati nello sfalcio dei prati nell'area adiacente alla chiesa e nella sistemazione del cimitero.

Il programma prevede alle 11.45 la messa in onore di San Lorenzo al Pozzo al termine è prevista la processione con la statua del santo al cimitero in memoria dei defunti. Alle 12.30 il pranzo con pasta al ragù. Seguirà la gara di bocce. Alle 15 si terranno i vespri. La festa si concluderà con l'incanto delle offerte e giochi vari. Il ricavato servirà per contribuire ai lavori di sistemazione e di messa in sicurezza della chiesa per i quali è in corso un progetto.