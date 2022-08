Montecrestese, conto alla rovescia per la Sagra della Patata 2022

Mancano ormai pochi giorni alla 28ma edizione della Sagra della Patata che torna nel formato tradizionale dopo due anni segnati dalla pandemia. I volontari della Proloco di Montecrestese in collaborazione con i componenti di altre associazioni insieme formano una squadra di oltre 400 persone che si occuperà del buon funzionamento della festa. La manifestazione si svolgerà dal 26 al 29 agosto agli impianti sportivi comunali proporrà piatti con prodotti nostrani, concerti e spettacoli.

Regina della festa sarà la patata un prodotto che in passato in Ossola è stato una grande risorsa. Le condizioni climatiche e ambientali particolarmente favorevoli ne facilitarono la diffusione e ne fecero un prodotto essenziale per l'economia locale, rimediando in gran parte all'insufficienza dei cereali. Alimento nutriente aveva il pregio di poter essere conservato a lungo e quindi era utilissimo alle popolazioni alpine sparse e isolate, quasi senza rapporti con i mercati. Alcune aziende agricole ossolane e anche privati nei propri terreni negli ultimi anni hanno ripreso questa coltivazione. La festa oltre che sulle patate punta anche su altri prodotti del territorio con uno spazio ristorante più ampio e con la discoteca sotto le stelle al campo sportivo anziché in un capannone, però senza superalcolici.

Gli organizzatori sono stati impegnati in particolare sulla sicurezza e sulla ricerca dei prodotti da offrire agli avventori. Proprio per evitare il contagio covid è stato quasi raddoppiato il ristorante senza aggiungere posti ulteriori a sedere. All'interno del ristorante ci saranno dei volontari che accompagneranno gli avventori al tavolo per evitare assembramenti. Per i giovani la discoteca non sarà più in un capannone ma all'aperto al campo sportivo.

Per quanto riguarda i prodotti utilizzati gli organizzatori puntano sulla qualità e offrono piatti con ingredienti del territorio. Le patate arriveranno da aziende agricole ossolane, il burro utilizzato -ad esempio per condire gli gnocchi- sarà quello prodotto in alpeggio, per le bevande ci sarà vino proveniente da produzioni locali e una vasta selezione di birre di un birrificio di Domodossola e uno di Bognanco. La sagra si conferma anche quest'anno un'ecofesta, che promuove azioni responsabili e solidali. La raccolta sarà differenziata, le posate in metallo lavabili e piatti e bicchieri in materiali compostabili.

La sagra sosterrà la Caritas di Domodossola attraverso la formula “Fai Il Gesto e Lascia il Resto”, campagna di beneficenza proposta per la prima volta per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni terremotate di Arquata del Tronto quest’anno la raccolta sarà in favore della Caritas Domodossola in particolare per i profughi ucraini.

Questo il programma: il 26 agosto alle 18:00 apertura Sagra, stand espositori e giochi per bambini 18:30 apertura ristorante 20:00 esibizione della scuola di ballo Evolution time di Matteo, Arianna e Aurora, 21:00 ballo liscio con Stefano Terruggi, ospite Il cantante della solidarietà Salvatore Ranieri. Area giovani 19:30 aperitivo in musica, 22:30 apertura discoteca all’aperto, sponsored by Karma con i DJ Oril, Nico Verducci, Ale Maro, Late e Thomas Cantadore

Sabato 27 agosto 18:00 apertura Sagra, stand espositori e giochi per bambini ,18:30 apertura ristorante 20:00 esibizione della scuola di ballo Wonder Dancing di Irina Pleskaya e Domenico Simmaco, 21:30 concerto de I Pentagrami 23:00 Serata Latino americano con Domenico Simmaco. Area giovani 19:30 aperitivo in musica sponsored by Karma con i DJ Oril, Nico Verducci, Ale Maro e Late, 22:00 apertura discoteca all’aperto, animerà la serata DJ Veleno

Domenica 28 agosto espositori e giochi per bambini12:00 e 18:30 apertura ristorante Pomeriggio in sagra con giochi e attrazioni, visite guidate in mountain bike con 20:00 esibizione della scuola di ballo A.Dance Evolution, 21:00 ballo liscio con I vicini di casa Area giovani 19:30 aperitivo in musica con Radio studio 92, 22:00 apertura discoteca, con presentazione del disco del gruppo

Kustosza, a seguire DJ Fizzy

Lunedì 29 agosto 18:00 apertura Sagra stand espositori e giochi per bambini 18:30 apertura ristorante, 21:00 Jackson live tribute. Area giovani 19:30 aperitivo in musica con Radio studio 92 , 21:30 Low Town in concerto 22:00 apertura discoteca all’aperto, animerà la serata DJ Tanza.