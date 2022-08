Una premiese dona al Comune un affresco di Giacomo da Cardone

Un affresco di Giacomo da Cardona donato al Comune. Succede a Premia dove la premiese Laura Forni ha deciso di donare al Comune di Premia l’affresco che si trova sulla parete di un immobile di sua proprietà in frazione Rozzaro, all’ingresso del paese.

L’affresco, attribuito al pittore e notaio nato a Montecrestese nella seconda metà del 1500, raffigura una Madonna con Bambino in trono e San Bernardo.

Si trova dentro una nicchia della parete esterna ad est dell’edificio.

La donazione è stata decisa per evitare che l’invecchiamento dell’edificio possa portare alla perdita dell'opera.

Il Comune di Premia si è avvalso dell’ingegner Giulio Bernino per verificare l’idoneità statica del fabbricato, che, dice la relazione, è risultata ‘’di assoluto degrado strutturale’’, tale da ‘’rendere praticamente impossibile un intervento di adeguamento statico’’. L’affresco è stato infatti esposto al sole e all’acqua dal 1500 e quindi risente del trascorrere del tempo.

A sua volta, la società Barberi Restauri di Villadossola ha analizzato lo stato di conservazione dell’affresco e proposto il suo l’intervento per il distacco dall’edificio.

Così l’amministrazione Braito ha ritenuto di accettare la donazione ‘’per poter arricchire il patrimonio storico e culturale per la comunità di Premia’’. L’amministrazione non ha ancora deciso di metterà l’affresco. ‘’Stiamo ancora valutando dove conservarlo – dice il sindaco Fausto Braito -, certamente troveremo una sede opportuna per conservare quest'opera’’.

La casa si trova a poca distanza dalla chiesa e dall’ospizio di San Bernardo, risalenti al 1200; qui si faceva il cambio dei cavalli della carovane che percorrevano le vie di comunicazione che collegavano al Nord ed attraverso le quali rifioriva il commercio.