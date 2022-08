Pallavolo, 2mila8volley Domodossola: settore giovanile maschile "fiore all'occhiello" del sodalizio

Dopo la vittoria dei play-off dello scorso maggio nel campionato di Serie D maschile che ha portato alla storica promozione in Serie C e dopo un po’ di meritato riposo, lo staff del 2mila8volley Domodossola in questi giorni ha iniziato la programmazione della stagione 2022/2023. Gli allenamenti di tutte le squadre riprenderanno infatti con la fine del mese di agosto.

In particolare i dirigenti della società domese sono impegnati nell’organizzazione dei vari gruppi giovanili. Il sodalizio ossolano infatti in questi ultimi anni sta investendo molte risorse, sia economiche sia umane, nel settore giovanile, in particolare in quello maschile. La volontà della società è infatti quella di rendere il proprio settore giovanile un vero fiore all’occhiello del panorama piemontese, provando a “giocarsela alla pari” con realtà più grandi e blasonate.

La prima conferma in questa direzione è arrivata già a giungo, con il rinnovo della collaborazione con coach Marco Calcaterra, uno dei nomi più importante della pallavolo piemontese, con incarichi per la Federazione Italiana Pallavolo nel settore giovanile maschile. Calcaterra sarà infatti responsabile del gruppo di Under 17 maschile e del gruppo di Under 13 maschile, con un occhio anche sul gruppo di Under 15 maschile.

L’obiettivo del 2mila8volley è quello di creare sempre più continuità tra i gruppi giovanili e la prima squadra (che ricordiamo da ottobre sarà impegnata nel campionato di Serie C). Quasi tutti gli atleti della rosa della serie D dello scorso anno infatti arrivano dal settore giovanile domese e su questa strada si vuole continuare, andando mano a mano ad inserire i giovani nella prima squadra, facendoli diventare il fulcro del progetto.

Non a caso la campagna promozionale di tesseramento della stagione 2022/2023 vede come protagonisti i tre atleti più giovani della Serie D 21/22. Boschi Riccardo (2001), De Grandis Simone (2002) e Pennati Sebastiano (1998) sono infatti da considerarsi l’esempio del percorso di crescita che il 2mila8volley Domodossola può mettere a disposizione dei ragazzi che si iscrivono ai propri corsi di pallavolo giovanile. Tutti e tre infatti hanno seguito la lunga strada che dall’Under 14 li ha portati fino la prima squadra nella passata stagione.

Il tema della campagna promozionale 22/23 sarà incentrato sui valori che questo sport, e in particolare la “famiglia” del 2mila8volley, rappresenta: Passione, Forza, Tecnica, Sicurezza, Amicizia e Impegno.