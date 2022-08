San Bartolomeo, piazza gremita per dj Fargetta. FOTO e VIDEO

Una partenza alla grande per la festa di San Bartolomeo grazie al tempo e alla scelta dello spettacolo da proporre da parte della Proloco. La piazza ieri era affollata con i dj Lupo Alberto e Panico e si è gremita con il dj di fama nazionale Fargetta di Radio Dee Jay e M2O.

Questa sera venerdì 26 Agosto: sarà aperta la mostra collettiva d’arte nelle sale espositive del Centro Culturale “La Fabbrica” che resterà visitabile fino al 3 settembre con orario 17-22. Sempre oggi è in programma la “Quatar pass par Vila” corsa non competitiva amatoriale di 5 chilometri. Alle 19:30 ci sarà la partenza, il costo dell'iscrizione è di 3 euro gratis fino a 14 anni).



Alle 18 in piazza ci sarà la presentazione degli gnocchi all'ossolana un piatto simbolo della gastronomia locale, a base di castagne e zucca, inventato nel 1984 dallo Chef Sergio Bartolucci e presentato anche ad “Expo 2015. A seguire, degustazione del prodotto preparato direttamente dallo Chef Sergio Bartolucci. Alle 19:30 apertura cucina menù mare. Ore 21.15 esibizione della scuola di danza Butterfly, alle 22:00 Latin show. Serata latino americana con il gruppo di Antonio Martignon. Cocktail night in collaborazione con La Cadrega.

Domani sarà la giornata del Palio delle galline appuntamento che si svolgerà nel pomeriggio ed è preceduto da diverse manifestazioni alle 9:30 non solo ebike raduno amatoriale di tutte le biciclette. Iscrizione 10 euro con T-shirt omaggio. Ritrovo per iscrizioni presso Gelateria “TU” (via Domodossola 112): colazione offerta,a seguire pedalata in compagnia con destinazione bar “ il baretto ”(piazza Repubblica) per l’aperitivo. Possibilità di pranzo su prenotazione al costo di 20. Sempre alle 9:30 Torneo di basket all'oratorio 3vs3 6° memorial “ Roberto Massarelli”. Alle 12 apertura cucina, alle 17: 30 quindicesimo Palio delle galline. Alle 19:00 apertura cucina con lo speciale menù Piemonte. Alle 22: serata di liscio con il gruppo Ossolano Tikozzi band. Tutti i giorni è sempre aperta la piadineria e ci sarà un menù fisso a pranzo e cena :Info e prenotazioni 335-7309416 www.prolocovilladossola.it





