Premosello ricorda l'eccidio del 29 agosto '44

Premosello Chiovenda ricorda l’eccidio nazifascia del 29 agosto 1944. Il risultato dell’azione dei tedeschi fu di 5 fucilati, 13 case di abitazione e 35 stalle con tutto il bestiame bruciate e 49 lavoratori poi deportati nei lager.

La cerimonia si terrà domenica 28 agosto a partire dalla 9,30 col ritrovo in piazza Bolzani e poi col corteo lungo le vie della cittadina ossolana, corteo che toccherà i punti in cui avvenne l’eccidio. Alle 10,15 la messa nella chiesa di S.Agostino e alle 10,45 la lettura dei nomi delle persone uccise. L’orazione sarà tenuta da Maria Grazia Medali, sindaco di Pieve Vergonte e in passato presidente dell’Anpi provinciale.