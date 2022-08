Gli alpini varesini piangono il piccolo Paolo morto a Salecchio: "Non ci sono parole, solo la preghiera"

Non conosciamo parole capaci di comprendere e consolare il dolore di Nicoletta e di Stefano. Si tratta di parole che non sappiamo pronunciare e pensieri che non sappiamo pensare. Siamo solo in grado di abbassare lo sguardo, di invocare la misericordia divina, di assicurare la nostra preghiera, di offrire la povera forza della nostra vicinanza per stringere Nicoletta e Stefano nell’abbraccio di tutta la Sezione, dal Consiglio sezionale a ciascuno dei soci di tutta la grande famiglia Alpina.