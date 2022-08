Zermatt: tedesco diretto a Domodossola, scomparso dal 1990, trovato sul ghiacciaio Stockji

Il 26 luglio 2022 sul ghiacciaio Stockji di Zermatt sono state scoperte ossa umane e varie attrezzature. L'analisi del DNA ha permesso di identificare una persona scomparsa dal 1990.



Nell'agosto del 1990, un alpinista tedesco di 27 anni progettava di fare un trekking in quota da Chamonix a Domodossola attraverso le Alpi vallesane. Tuttavia, non è mai arrivato a destinazione e da allora è stato considerato disperso. Le operazioni di ricerca in quell'anno non avevano dato alcun esito.

Il 26 luglio 2022 degli alpinisti avevano scoperto resti umani e diverse attrezzature sul ghiacciaio Stockji. Attraverso un confronto del DNA è stato possibile provare che si trattava delle ossa dell'alpinista scomparso nell'agosto 1990.

Il ritiro dei ghiacciai porta alla luce un numero crescente di alpinisti la cui scomparsa era stata denunciata diversi decenni fa.