San Bartolomeo ha festeggiato i volontari delle associazioni FOTO E VIDEO

La festa patronale di Villadossola, che si conclude oggi favorita anche da una settimana di bel tempo, è stata molto partecipata. Il presidente della Proloco , Paolo Russomanno, e il suo staff hanno dato vita ad un programma ricco che ha visto la partecipazione, durante i cinque giorni di appuntamenti, di molte persone di Villadossola e anche dei paesi vicini.

Anche la collaborazione con le altre associazioni di volontariato ha dato i suoi frutti e ha visto un grande apprezzamento del pubblico per la scelta della Pro loco di dedicare la feta alle associazioni che, durante il Covid, sono state in prima linea nell'aiutare la popolazione a fronteggiare la pandemia.

“Abbiamo ancora una serata – dice il presidente Paolo Russomanno - ma possiamo già dire che siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose. Molta gente era presente alla cena, agli spettacoli e anche l' esercitazione è andata molto bene”.

L'esercitazione ha simulato un incidente con un'auto caduta nel fiume dal ponte napoleonico con un uomo del soccorso e uno dell'ambulanza che si sono calati per soccorrere gli occupanti dell'auto. Il ricavato della festa andrà ai volontari del soccorso per la nuova sede a Villadossola in via Ferriere.

Anche il palio della galline ha divertito il pubblico e ha visto vincere la gallina guidata da un rappresentante dell'associzione Arcadia, al secondo posto invece la gallina guidata da un esponente del gruppo Aib e al terzo da un componente dell'Oratorio.

La festa si chiude stasera con alle 20.15 con la processione con la statua del Santo patrono dalla chiesa di San Bartolomeo a Cristo Risorto con la sosta in piazza Repubblica per la benedizione della città. Alle 22 in piazza invece si balla con un tributo alla disco music da parte della Shary band.