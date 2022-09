Di Mornago nel varesotto il fungiatt morto sopra Dissimo

Seconda tragedia in 5 giorni sulle montagne. E anche in questo caso la vittima è un uomo della Provincia di Varese. Un cercatore di funghi, di 79 anni, Graziano Favaro di Mornago, è morto sopra Dissimo. Di lui si erano perse le tracce poco prima delle 14.

Era a funghi insieme al fratello. A un certo punto i due si sono divisi: Graziano Favaro non aveva con sé il cellulare e così il fratello, intorno alle 16.30, preoccupato per non avere più sue notizie, ha lanciato l’allarme. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi con i volontari della stazione di Valle Vigezzo del Soccorso Alpino civile e i militari del Sagf.

L'anziano fungiatt è stato trovato poco dopo le 19 precipitato a valle nella zona sottostante il Monte Cavallina, vicino al confine con il Canton Ticino.