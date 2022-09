Super Mario Balotelli è il nuovo attaccante del Sion nel vicino Canton Vallese

Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Sion. Il forte attaccante ex Milan e Inter approda alla corte dei vallesani del presidente Constantin Constantin e allenati da mister Tramezzani. Super Mario è reduce da un'esperienza all'Adana Demirspor, squadra turca allenata da Vincenzo Montella. L'ex attaccante di Milan, Inter, Liverpool e Manchester City ha firmato coi vallesani un contratto fino al 2024.

Balo, 32 anni compiuti il 12 agosto, è reduce da un’annata positiva in Turchia, con 19 reti in 33 presenze. Chissà che l'esperienza elvetica non lo riporti anche a vestire la maglia azzurra della nostra nazionale, magari insieme al bavenese Wilfried Gnonto, il giovane attaccante che ha esordito in azzurro negli scorsi mesi e che gioca attualmente nello Zurigo, diretta avversaria del Sion nel campionato elvetico.