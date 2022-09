Villa, mamma e figlio cadono dal balcone del terzo piano

Attimi di panico al Peep di Villadossola. Poco prima delle 15 è stato lanciato l’allarme per un bambino e una donna caduti dal balcone di una casa del quartiere.



Sul posto sono giunti i soccorritori dell’ambulanza di Villa e l’eliambulanza del 118, atterrata in un prato davanti alla palestra del Peep.



Il bimbo di pochi anni è caduto dal balcone del terzo piano su un terrazzo sottostante facendo un volo di tre metri. La mamma vedendolo precipitare si è lanciata dal balcone cadendo sullo stesso terrazzo procurandosi ferite e contusioni. Mamma e figlio, di una famiglia cinese, sono stati soccorsi e poi trasportati al vicino elicottero per essere trasferiti in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri.