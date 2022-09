Borgomezzavalle in festa per la patronale di Santa Maria

Sono in programma oggi e domani a Viganella i festeggiamenti per la patronale di Santa Maria.

La giornata di sabato prevede alle 17,30 apertura della mostra di elaborati fatti con mattoncini di Lego . Alle 19 la cena in piazza con i prodotti tipici della gastronomia locale e alle 21 grande serata danzante con Romina.

Domenica 4 settembre alle ore 10.30 si celebra la Messa solenne con la partecipazione della Corale “Ones of tuesday” di San Maurizio. Alle 12 pranzo in compagnia con polenta e spezzatino e altre specialità. Alle 15.30 Vespri solenni e processione con la statua della Madonna, il Gruppo Folk e gli Alpini. Cena in piazza alle 19.