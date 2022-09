Cosasca piange la scomparsa di Ermanno Salè

Cordoglio a Cosasca per la scomparsa dell'imprenditore Ermanno Salè, per tutti “Mano” un infarto è stato la causa della sua morte all'età di 84 anni. Una tragedia che si è consumata in pochi istanti nella sua abitazione venerdì intorno alle 20.30 e che ha reso vani i tentativi di soccorso. La notizia ha scosso il paese dove era molto conosciuto per la sua indole socievole e bonaria, la comunità si è subito stretta intorno alla moglie Leontina al figlio Andrea con Orietta e al cognato Francesco e alle sorelle Irma e Adriana.

Dal 1961 fino al 2000 è stato il titolare di un officina meccanica al Croppo, attività poi passata nella gestione al figlio Andrea. Ermanno viveva per il lavoro e la famiglia. La sua professionalità era conosciuta non solo in Ossola, ma in molte zone d'Italia, anche ora che era in pensione spesso lo si vedeva ancora in officina con la tuta ad aiutare il figlio. Aveva lavorato anche per il Comune di Trontano, la ditta Salè aveva realizzato infatti qualche anno fa il ponte di ferro a Cosasca sul rio Robano. Amante dell'aria aperta dopo la pensione si dedicava anche alla coltivazione di piante da frutta.

Il Rosario sarà recitato domenica 4 settembre alle 18, mentre i funerali si svolgeranno lunedì 5 alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Cosasca.