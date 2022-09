Il cercatore di funghi disperso venerdì, ritrovato grazie anche alle immagini delle telecamere comunali

Le ricerche in montagna sono sempre complicate e lo sono ancora di più quando si agisce di notte. Per il salvataggio del cercatore di funghi del varesotto disperso venerdì sera in Valle Vigezzo un apporto fondamentale è arrivato dal sistema di videosorveglianza comunale.

Grazie alle immagini delle telecamere installate nei pressi del parcheggio della località “La Vasca” di Craveggia è stato infatti possibile delimitare di molto il raggio di azione delle perlustrazioni.

La polizia locale ha infatti visionato le riprese in cui si nota il cercatore di funghi che poco prima delle 16 dal parcheggio si incammina verso il sentiero che conduce ai Piani dei Lavonchi, permettendo quindi ai soccorritori di concentrare i sopralluoghi, effettuati anche con l’impiego di un drone, proprio in quella zona, ritrovando infine il fungiatt, provato per la lunga permanenza nel bosco ma sano e salvo.