Si cerca un fungiatt varesino disperso in Vigezzo. Ritrovata l'auto, ma dell'uomo nessuna traccia

Sono ore di apprensione per il mancato rientro di un cercatore di funghi varesino. A dare l'allarme la moglie che non lo ha visto rientare da una battuta in cerca di funghi in Valle Vigezzo.

La donna ha segnalato il mancato rientro non sapendo però fornire indicazioni precise sulla zona scelta dal marito per cercare funghi.

Soccorso Alpino, Sagf, Carabinieri e Vigili del fuoco hanno diramato l'avviso di ricerca di una Volvo bianca. Poco dopo l'auto è stata ritrovata in una zona tra Santa Maria e Craveggia. Ora si sta cercando l'uomo.