Trovato sano e salvo il fungiatt disperso in Vigezzo, aveva perso il sentiero

Aveva perso il sentiero e non riusciva più a tornare alla propria auto. E' finita nel migliore dei modi la disavventura di un fungiatt varesino. La moglie dell'uomo aveva segnalato il suo mancato rientro da una battuta a funghi nei boschi della Valle Vigezzo.

Non avendo lasciato detto con precisione dove si sarebbe recato, i soccorritori hanno iniziato a cercare l'auto dell'uomo per poi concentrare le ricerche in un'area ben precisa. Trovata la Volvo bianca dell'uomo tra Santa Maria e Craveggia sono iniziate le ricerche intorno alle 22 di venerdì sera.

Impegnati gli uomini del Soccorso Alpino, del Sagf, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Intorno alla 1 di notte l'uomo è stato ritrovato sano e salvo.