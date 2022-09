Non torna da un'escursione al Panelatte, attivati i soccorsi

Allarme in Valle Vigezzo per un escursionista scomparso. Poco dopo le 18 sono state organizzate le squadre di ricerca per una persona che aveva deciso di effettuare una passeggiata al Lago Panelatte, una meta molto frequentata della Valle Vigezzo, che comporta circa due ore di cammino da Arvogno di Toceno.

L'escursionista però non ha fatto ritorno a casa all'ora stabilita. Da qui l'allarme lanciato dai famigliari. Le ricerche vedono impegnati il soccorso alpino civile, i militari del Sagf e i vigili del fuoco e un elicottero.