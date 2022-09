La Prima Categoria riparte con Virtus Villa-Momo

Ricominciamo da dov’era finita. La Prima Categoria riparte, scherzo del destino, da Virtus Villa-Momo, protagoniste sino agli spareggi per salire in Promozione solo pochi mesi fa.

Lo scontro tra due squadre d’alta classifica un anno fa e probabilmente anche quest’anno arriva troppo presto, ma così va il calcio che non segue logiche matematiche.

Il ‘Curotti’, ore 17 e 30 di domenica, propone dunque Villa-Momo. Essendo la prima giornata non sarà decisiva, ma certo indicativa di un’annata nella quale il Villa si erge ad essere la volpe in fuga. La campagna estiva ha rafforzato la rosa affidata a Daniele Massoni che con l’annata di interruzione covid ‘timbra’ il cartellino delle presenze per il sesto anni di fila.

L’Ossola sarà protagonista in quest’annata con sei squadre; oltre al Villa ci saranno Vogogna, Ornavassese, Crevolese, Fomarco e Varzese. Che saranno in campo domenica alle 15.

La prima giornata ‘spara’ una partita attesa: il derby Varzese-Ornavassese. Due ossolane che l’anno scorso hanno convissuto nella parte bassa della classifica sino a quando i neri hanno dato un colpo d’ala per risalire, sino alla salvezza conquistata nel finale dai granata. I neri hanno dato l’addio ad Adolfo Fusè (approdato a Omegna) chiamando sulla panchina Fabio Ochetti; i granata si riaffidano a Gianni Lipari che sta costruendo il gruppo da alcuni anni.

Poi la Crevolese. I gialloblu hanno cambiato molto ma confermato Roberto Chiaravallotti. Una decisa operazione di rinnovamento della rosa. Sul campo in riva al Toce arriva il Cameri, squadra che l'anno scorso faticò in campionato.

Non manca Fomarco-Cannobiese che rappresenta una partita di cartello. Gli ospiti hanno giocato lo scorso anno un campionato da incorniciare e anche quest’anno aspirano a ripetersi. Il Fomarco ha cambiato diverse pedine ma è rimasto in mano a Tiziano Piccinini.

In trasferta il Vogogna, che scende a Comignago. La squadra di Castelnuovo torna in Prima dopo alcune buone annate in Promozione. E non sarà certo un attore di secondo piano in questo torneo dove ha fatto cose buone e significative.

La giornata offre anche Agrano-Borgolavezzaro; Trecate-Gravellona S.Pietro; Union Novara-Pernatese.