Montecrestese: capriolo salvato dai Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola nella notte per mettere in salvo un capriolo ferito. L'animale si trovava sulla statale 659 della val Formazza all'altezza del bivio per Oira, immobile a terra e disorientato, probabilmente a seguito di un urto con un veicolo.

L'animale ferito costituiva anche un ostacolo alla circolazione in un tratto di strada a scarsa illuminazione e per questo è stato subito portato in una clinica di Domodossola che si è resa volontariamente disponibile a visitarlo. Nel frattempo si sono presi contatti con la Polizia Provinciale competente per gli animali selvatici.