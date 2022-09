Prima Categoria, partono bene Vogogna e Ornavassese FOTO

Vittoria per Ornavassese e Vogogna, pari per Villa e Crevolese, sconfitte per Varzese e Fomarco.

La prima giornata di Prima Categoria vede una partenza difficile per 4 delle sei ossolane in campo.

Arrivano i tre punti per il retrocesso Vogogna. Il gol di Bormolini permette ai biancoverdi - guidati di Castelnuovo - di vincere in casa del Comignago per 1 a 0 . Così come in trasferta arrivano i tre punti dell’Ornavassese targata Ochetti. I neri passano (3-1) in Val Divedro con i gol di Bianchi, Antiglio e Salina, per la Varzese segna il ritrovato Ariola.

Il big match del Curotti vede Villa e Momo, due sicure protagoniste del campionato, dividersi la posta. Massoni parte con troppe assenze (sette tra infortunati e squalificati). La squadra regala e il vantaggio agli ospiti e poi deve affidarsi alle reti di Palfini e Simone Zonca per pareggiare (2-2).

Finisce in parità anche Crevolese-Cameri (1-1). Per i gialloblu segna Malvicini.

Scivolone interno per il Fomarco, che cade sotto i colpi della cannobiese (3-4). Per i biancoverdi le reti arrivano da un autogol degli ospiti, poi Alberti Violetti e Mariano. Ma la tripletta non basta.

Risultati:

Villa-Momo 2-2; Varzese-Ornavassese 1.3; Crevolese - Cameri 1-1; Fomarco-Cannobiese 3-4; Comignago-Vogogna 0-1; Agrano-Borgolavezzaro 0-2; Union Novara-Pernatese 2-3; Trecate-Gravellona S.Pietro 2-2.