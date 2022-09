Auto urta contro lo spartitraffico e si ribalta allo svincolo di Domo

Ferite lievi per un cinquantottenne italiano che questa mattina, mentre procedeva in direzione nord sulla statale 33 del Sempione, all'altezza della svincolo di Domodossola sud, con la sua auto, una Renault con targa straniera, ha improvvisamente urtato lo spartitraffico che separa la statale dallo svincolo, ribaltandosi.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che ha portato l'uomo per accertamenti all'ospedale di Domodossola. Una squadra di vigili del Vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola è arrivata con due automezzi sul posto e la strada è stata temporaneamente chiusa per il tempo necessario a consentire la messa in sicurezza dell'area. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.