Rete bibliotecaria Vco, il sito web tradotto nelle principali lingue straniere

Le Biblioteche del VCO stanno da tempo incrementando l’attenzione verso pubblico di lingua non italiana, sia residente che turista. Il Sistema Bibliotecario del VCO lancia ora una importante innovazione che riguarda il proprio sito web. Il portale diventa infatti trilingue, grazie ad una prima operazione di traduzione integrale in lingua inglese e francese dei contenuti statici, degli eventi di interesse per un pubblico anche non italiano e del catalogo. Un minuzioso lavoro per l'integrazione che pone il Sistema Bibliotecario tra le prime biblioteche a livello nazionale ad avere un portale tradotto in lingua straniera.

“Nella mia veste di amministratore della città capofila della rete di biblioteche provinciali, ma anche di privato cittadino – commenta l'Assessore alla Cultura e alla Politiche Giovanili del Comune di Verbania Riccardo Brezza – sono orgoglioso di questo ulteriore passo verso l'inclusione dei cittadini di lingua straniera. L'aggiornamento dei contenuti in lingua inglese e francese è però solo un primo tassello: il sito del Sistema Bibliotecario del VCO sarà infatti presto arricchito con le traduzioni nelle lingue delle comunità maggiormente presenti a Verbania. Entro l'anno in corso l'impegno proseguirà infatti con l'inserimento dei contenuti in lingua rumena e ucraina”.

La significativa novità si ricollega al capillare impegno che le biblioteche del Verbano Cusio Ossola mettono in campo per favorire la partecipazione sociale. Anche il cammino del progetto Nati per Leggere – dedicato ai piccoli lettori e alle loro famiglie – prosegue nella stessa direzione, per favorire l'avvicinamento di un sempre crescente numero di persone ai servizi offerti dalle biblioteche. E non mancano i progetti per il coinvolgimento delle diverse componenti della comunità, accompagnati da un progressivo arricchimento dell’offerta di libri, riviste e contenuti web in molte lingue (ad esempio, la biblioteca digitale gratuita MediaLibraryOnLine permette di consultare ogni giorno i giornali e le riviste in oltre 50 lingue diverse).

Il Sistema Bibliotecario del VCO offre inoltre molteplici servizi, dei quali il prestito di libri o supporti multimediali – online o fisicamente – è solo quello più conosciuto. Chiunque ha inoltre libero accesso ai locali delle biblioteche per studiare o leggere, sia libri che giornali (in biblioteca si trovano tutti i principali quotidiani nazionali, anche sportivi, oltre ai settimanali locali).

Per informazioni e aggiornamenti: www.bibliotechevco.it – www.facebook.com/<wbr></wbr>bibliotechevco