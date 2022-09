Nursind Piemonte: "Che fine hanno fatto i soldi del decreto Calabria?"

Riceviamo e pubblichiamo da Nursind Piemonte.

Il bando per la procedura è stato effettuato, ma il nocciolo della questione che preoccupa Nursind e che a breve metterà in seria difficoltà le aziende è l'incremento dei tetti di spesa che oggi non è ancora avvenuto.

Ad oggi però non c'è traccia di queste risorse e con molti contratti in scadenza al 31/12/2022, la situazione è estremamente preoccupante.

Infatti buona parte delle aziende non sarebbero in grado di stabilizzare tutto il personale nonostante in possesso dei requisiti e non ci risulta siano state fornite indicazioni, né tanto meno siano stati rivisti i piani triennali di fabbisogno del personale.