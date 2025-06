Sanità, Fratelli d’Italia: “Nel Vco una sola struttura moderna e sostenibile”

“L’assessorato regionale alla sanità ha avviato un percorso serio e responsabile per individuare la soluzione più efficace e sostenibile per la sanità del Vco, in linea con le recenti prescrizioni ministeriali”. Lo afferma, in una nota, il gruppo regionale di Fratelli d’Italia.

“Le indicazioni arrivate dal Ministero della Salute impongono una riflessione seria sull’organizzazione sanitaria del territorio. Non è più il tempo delle promesse facili o delle contrapposizioni che per anni hanno impedito una scelta condivisa: serve una visione moderna, basata sull’efficienza dei servizi, sull’attrattività delle strutture per il personale sanitario e sulla capacità di dare risposte tempestive ai cittadini.”

“Già nel corso dell’ultimo anno - prosegue la nota - l’assessore Riboldi ha portato avanti un confronto ampio e costante con sindaci, operatori sanitari e realtà locali. Oggi, con un parere ministeriale chiaro e vincolante sul tavolo, esistono le condizioni per chiudere il cerchio e arrivare a una decisione definitiva e risolutiva. L’obiettivo è costruire un sistema sanitario provinciale capace di rispondere alle esigenze del presente, ma anche di reggere con efficienza ed efficacia nel tempo. Se il territorio non sarà in grado di esprimere una sintesi condivisa, sarà la regione ad assumersi fino in fondo la responsabilità della scelta.”

“Con onestà e senso di responsabilità - aggiunge il gruppo regionale di Fratelli d’Italia - dobbiamo anche riconoscere che, con le risorse pubbliche oggi disponibili, è possibile sostenere economicamente e strutturalmente un solo ospedale completo, moderno e pienamente operativo. Ogni scelta diversa rischierebbe di indebolire l'intero sistema, a scapito dei cittadini. Restiamo comunque aperti al confronto con chi saprà dimostrare, in modo oggettivo e documentato, la sostenibilità di soluzioni diverse”.

“Ogni decisione dovrà garantire un equilibrio tra qualità delle cure, sostenibilità economica e accessibilità dei servizi. È fondamentale coniugare eccellenza ospedaliera e capillarità territoriale, rafforzando anche la rete delle strutture di prossimità. Esempi virtuosi in tal senso sono rappresentati dalla Casa di Comunità di Cannobio e dalla Casa della Salute di Crevoladossola, che dimostrano come sia possibile offrire un servizio sanitario efficace e vicino alle persone”.

“L’intervento dell’assessore Riboldi è improntato alla responsabilità - dichiara Davide Zappalà, vicepresidente della commissione sanità -. I documenti tecnici ricevuti dal Ministero evidenziano parametri chiari che non possono essere ignorati. È necessario affrontare questa fase con serietà e senza cedere a logiche di consenso facile”.

“Bravo Federico Riboldi - conclude Carlo Riva Vercellotti, capogruppo di FdI in consiglio regionale - per la coerenza e la determinazione con cui sta guidando questo processo, anche in un contesto politicamente delicato. Siamo certi che il nuovo Piano socio-sanitario regionale saprà individuare soluzioni efficaci, nel Vco come nel resto del Piemonte. Basta con le polemiche: mettiamo al centro i bisogni concreti delle persone.”