Gianni Lipari allenerà la Pregliese

E’ fatta, Gianni Lipari è il neo allenatore della Pregliese. Il tecnico domese che è stato protagonista con l’impresa dell’Ornavassese promossa in Promozione ha dunque raggiunto l’accordo con la formazione di Terza Categoria che punterà in alto per la prossima stagione. La società di Crevoladossola ha già operato sul mercato estivo aggiudicandosi quattro nuovi giocatori: Biselli, Piroia, Marta e Zois.

Robert Pettinaroli sarò invece sulla panchina della Cannobiese (Prima Categoria), dove prenderà il posto di Marco Livorno.