Le comunità Walser si danno appuntamento ad Ornavasso per il Walsertreffen

Sbarca ad Ornavasso, dal 30 settembre al 2 ottobre, la 21esima edizione del Walsertreffen, il raduno internazionale delle comunità walser delle Alpi, che si ripete ogni tre anni.

Ci saranno ben cinquanta gruppi storici, provenienti da Piemonte, Valle d'Aosta, Svizzera, Austria, Liechenstein e Francia, per non meno di 1200 partecipanti che sfileranno con i caratteristici costumi walser, accompagnati da gruppi e bande musicali, domenica 2 ottobre, al termine della messa celebrata dal vescovo Monsignor Franco Giulio Brambilla.

Il ricco programma della manifestazione è stato presentato ufficialmente ieri pomeriggio in comune dal sindaco Filippo Cigala Fulgosi e dal presidente dell'associazione internazionale Walser, Paul Schnidrig.

"Si comincia il venerdì - cosi il primo cittadino- con convegni ed appuntamenti culturali presso il nostro teatro, mentre nelle piazze di Ornavasso, nel pomeriggio di venerdì e per tutto sabato, ci potrà assistere all'esibizione dei gruppi internazionali, con degustazioni, trenini turistici e navette per il Santuario del Boden. Sabato, nell'antica cava di marmo, di potrà ascoltare l'antica lingua dei walser, con lettura di poesie in pumattertisch con accompagnamento musicale ed alle 1730 invece presso la chiesa della Madonna della Guardia ci sarà il concerto del coro polifonico Novo Cantico".

"Domenica il clou - ha concluso Cigala Fulgosi - con la sfilata cui potrà assistere il pubblico. Si tratta di un evento unico nel suo genere, che richiamerà ad Ornavasso migliaia di persone e per questo dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato".