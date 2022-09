Il Piedimulera cerca il bis con la Chiavazzese, la Juventus Domo gioca a Trino

Sarà la Chiavazzese a far visita domenica al Piedimulera che sette giorni fa ha esordito vincente in quel di Valdengo. Lo scorso campionato lo scontro Piedimulera - Chiavazzese, nella penultima giornata, sancì la salvezza delle due formazioni. Ora la partita arriva ad avvio di campionato e quindi in condizioni diverse mentalmente. I ragazzi di Moz vogliono cogliere i loro primi due punti in casa, per dare il giusto ritmo al loro cammino.

Non facile sarà invece la trasferta della Juventus Domo che scende nel Vercellese per affrontare il La Grange Trino che domenica ha espugnato il terreno dello Sparta Novara. Nino sa che non sarà partita facile ma non si fascia la testa, sapendo che occorre pazienza per assemblare la squadra.

La classifica del girone A di Promozione: Piedimulera, Bellinzago, Dufour Varallo, Trino, Arona, Valduggia 3; Omegna, Chiavazzese, Pro Novara, Bianzè 1; Juventus Domo, Valdengo, Ceversama, Feriolo, Vigliano Sparta 0.