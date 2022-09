Giornata conclusiva nel Borgo della Cultura per Domosofia

Sempre alle ore 15:00, in Piazza Rovereto, ci sarà la conferenza “Sulla scena del crimine. Le illuminazioni della scienza” con Luciano Garofano, già comandante del R.i.s. di Parma. Luciano Garofano è stato coinvolto nelle indagini che hanno cercato di far luce su alcuni fra i più drammatici casi di cronaca nera degli ultimi decenni, come la strage di Erba, il serial killer Bilancia, il delitto di Novi Ligure, il caso Cogne, il delitto di Garlasco e numerosi altri. Garofano dimostra come oggi grazie alle analisi del DNA, a microrilievi ottici a luci alternate sul luogo del delitto e ad altre rivoluzionarie tecnologie, è possibile riscontrare l'evidenza di una prova senza lasciare alcun margine di dubbio.

Segue alle 16:00, sempre in Piazza Rovereto, la conferenza “Indizi di verità. Le scoperte dell’archeologia forense” con Dominic Salsarola, archeologo forense, una professione singolare che, sfruttando le nuove tecniche scientifiche applicate all’archeologia, ha consentito di impiegare questa disciplina anche in ambito forense, portando Salsarola a occuparsi dei più famosi cold case italiani. Modera la docente Cinzia Attinà.

Alle ore 16:00 in Cappella Mellerio, è in programma la conferenza “La luccicanza e l'intuizione: il potere dello sguardo” con la filosofa Ilaria Gaspari e il moderatore Massimo Gianoglio, presidente dell’Associazione Mario Ruminelli. Partendo dalla luccicanza inventata da Stephen King nel suo classico Shining e andando al di là delle implicazioni orrorifiche, Ilaria Gaspari arriva al concetto filosofico dell’intuizione, quella speciale visione che permette di vedere oltre i fenomeni, senza trascenderli. Quello sguardo perspicuo che abbraccia, insieme, particolare e universale, e che sta in cima alla piramide della teoria spinoziana della conoscenza, comprendendo in sé, anche, un immenso capitale poetico.

Segue alle ore 17:00, sempre in Cappella Mellerio, la conferenza “Dalle particelle elementari ai buchi neri” con Pierpaolo Mastrolia, professore ordinario di Fisica Teorica, Sergio Cacciatori professore associato di Fisica e, a moderare, Cinzia Attinà. I relatori converseranno sulla Matematica nell'Universo, spiegando come Algebra e Geometria hanno sempre accompagnato e stimolato lo sviluppo della Fisica, lo fanno ancora oggi e probabilmente lo faranno sempre.

Alle 17:00 in Piazza Rovereto avrà luogo l’incontro con Adriana Pannitteri, giornalista, e Valerio De Gioia, magistrato, autori del libro “In nome del popolo televisivo. Da Cogne ai giorni nostri”. Una ricerca dell’Istituto di Pavia pubblicata nel 2014 e relativa al periodo 15 settembre-15 dicembre 2014 – quindi non recentissima ma attuale nelle considerazioni – osservava che la narrazione della cronaca nera avviene soprattutto attraverso un campione di 10 trasmissioni televisive spalmate sulle diverse reti caratterizzate dall’intreccio ormai conosciuto tra informazione e intrattenimento. Drammi personali e collettivi sono entrati a far parte di quella che, a tutti gli effetti, possiamo chiamare “tv del dolore”, caratterizzata, di volta in volta, dal tentativo virtuoso di accendere i riflettori su fatti che toccano l’opinione pubblica ma più spesso indulgendo su spettacolarizzazione, accanimento mediatico, eccesso di narrazione empatica con casi di vera e propria denigrazione.

Alle 17:30 in Piazza Mercato per Festival in scena sarà la volta dell’attore comico Leonardo Manera che in “Homo modernus” mette a nudo con la sua ironia la fascinazione dell’uomo contemporaneo per le luccicanze della vita moderna che forse luccicano meno di quanto sembri, presentate con l'irresistibile comicità pensosa che caratterizza l'artista e i suoi personaggi, specchio di una società che non sempre sa dove sta andando.

Alle 18:30, sempre in Piazza Mercato, si terrà poi l’incontro con gli autori del libro "Lobby e logge" Alessandro Sallusti, giornalista e Luca Palamara, già magistrato e componente del CSM in una conferenza dal titolo “Dialogo sul sistema, uno spaccato italiano”. Modera Beppe Gandolfo, giornalista di Mediaset.

L’ex magistrato Palamara e il giornalista Sallusti affrontano il tema dei misteri del “dark web” del Sistema, la ragnatela oscura di logge e lobby che da sempre avviluppa varie figure del nostro paese, smascherando un mondo parallelo dilaniato al suo interno da inconfessabili interessi, che agisce dietro le quinte, su binari di legalità formale e si infiltra pericolosamente nelle crepe del sistema giudiziario.