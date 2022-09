Imparare a suonare uno strumento con i corsi della banda di Baceno

Sono aperti i corsi 2022-23 della banda musicale di Baceno per imparare a suonare uno strumento. L'iniziativa è rivolta a tutti, senza limiti di età, e le lezioni proseguiranno fino a metà giugno.

Gli strumenti tra i quali scegliere sono: flauto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, corno, eufonio, basso tuba, batteria e percussioni. Le lezioni individuali, da 30 a 60 minuti si terranno presso la sede della Banda, in via Monsignor Fornara, e saranno tenute da docenti qualificati. Informazioni e iscrizioni sono disponibili nella locandina in allegato.