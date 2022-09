Un'altra palazzina dell'Atc con l'ascensore guasto. Un'inquilina: "Abito al quinto piano e mio marito è un trapiantato cardiaco!"

Dopo il caso dell'ascensore rotto da giorni in via Mozzanino in uno stabile dell'Atc Piemonte Nord, arriva un'altra segnalazione. Questa volta si tratta di una delle palazzine di via Parri. “Sono 3 giorni che anche nel nostro palazzo non funziona l'ascensore” segnala una donna residente in via Parri 1, in una delle palazzine dell'Atc Piemonte Nord.

“Io abito al quinto piano e mio marito è un trapiantato di cuore, inoltre ci sono altre persone con problemi” continua la signora. “Ieri ho chiamato per l'ennesima volta e ad Atc mi hanno detto che non è di loro competenza e che siamo noi che dobbiamo fare il sollecito, cosa che noi inquilini abbiamo fatto”.

Nei giorni scorsi gli inquilini di un immobile di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la casa di via Mozzanino, sempre per un ascensore guasto da giorni, avevano fatto intervenire anche i Carabinieri. Gli inquilini di via Mozzanino avevano raccontato: “Abbiamo chiamato più volte Atc ma ci hanno risposto che si sono già attivati e che non possono fare nulla oltre a sollecitare l’intervento della ditta che ha in appalto la manutenzione degli ascensori. Ma la ditta è di Roma e i tempi si allungano”.