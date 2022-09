Milizia Tradizionale di Bannio, dedicato agli ordini militari l’ultimo capitolo del programma culturale per i 400 anni

Sabato 24 settembre, nella ex Sede della Comunità Montana a Pontegrande avrà luogo “Soldati di Cristo, Soldati della Madonna. Ubi militia, ibi nobilitas.”, l’ultimo importante appuntamento culturale, la terza giornata di studi, dedicata all’approfondimento delle realtà miliziane di Bannio e Calasca a confronto con altre realtà che uniscono l’aspetto religioso con quello militare; quegli ordini cavallereschi militari che nascono in epoca delle crociate, che esistono ancora oggi e hanno la loro importanza sul territorio nazionale e internazionale. Saranno presenti rappresentati dell’Ordine di Marta e dei Cavalieri del Santo Sepolcro.

La giornata avrà inizio alle ore 9.00 e interverranno: Carlo Fedeli, “Le Militiae Christi, ordini militari e milizie tradizionali (Milizie popolari consacrate)”; avvocato Francesco Maria Galli , “Deus lo vult, l’Ordine del Santo Sepolcro e il servizio a Cristo e alla Madonna”; Massimo Centini, antropologo, “Il verbo con la spada. Santi, combattenti e martiri. La figura del santo militare tra storia e religiosità”; Paolo Pinti, “Ossola armata: antiche armi della milizia”. Verrà illustrato anche “Il cerimoniale delle Milizie”.

Un’opera importante che sta realizzando la Milizia, in questi anni di celebrazione, è stendere per iscritto tutto quello che sino ad oggi è stato tramandato oralmente riguardante il preciso antico cerimoniale che ogni anno, da quattrocento anni, si ripete immutato e identico e produrre un testo che possa raccontare e far comprendere meglio in significato di queste giornate.

Dettagli del programma su www.miliziatradizionalebannio.it

Tradizionale-di-Bannio-105367081800139 - https://www.instagram.com/milizia_tradizionale_bannio/

(Foto Susy Mezzanotte)