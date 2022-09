Viste le previsioni meteo sfavorevoli è stata annullata la manifestazione 'A spasso tra le streghe a Craveggia'. La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi sabato 24 settembre dalle 18.

“Abbiamo aspettato fino all'ultimo per decidere, con la speranza che il meteo potesse migliorare, ma purtroppo le previsioni per sabato non sono dalla nostra. Quindi a malincuore le streghette di Craveggia annullano, con l’augurio e la speranza di rivederci all’edizione 2023” l'annuncio dell'organizzazione.