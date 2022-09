E' tempo di punti per la Juventus Domo che affronta il Feriolo

E’ tempo di punti per la Juventus Domo. Che l’avvio non sarebbe stato facile ed agevole lo diceva il calendario. Ma soprattutto il cambio di tecnico richiede tempo per assimilare nuove idee e un amalgama di squadra. Così i granata hanno pagato pegno con Bellinzago e Trino, non proprio due squadre abbordabili: i risultati sono stati penalizzati, zero gol fatti e sette subiti.

Al Curotti arriva il Feriolo neo promosso e la Juventus Domo non può sbagliare. Gli ospiti hanno un punto colto domenica con lo Sparta Novara. In casa ossolana non c’è depressione psicologica ma certamente solo una vittoria più dare morale. Occhio però al ‘solito’ Hado, attaccante del Feriolo, già autore diù tre gol in due partite. ''Siamo quasi al completo, dovrei recuperare Cabrini - dice l'allenatore Michale Nino - . Col Feriolo è obbligatorio vincere, da ora inizia il nostro campionato dopo due partite difficili, anche se poi domenica prosisma avremo l'Arona, altra squadra forte''.

Trasferta non facile per il Piedimulera che gioca a Verrone (Biella) contro un Ce.Ver.Sa.Ma. che arriva dalla vittoria in casa dell’Omegna. I biellesi hanno tre punti: ad oggi hanno segnato poco (2 gol) ma incassato altrettanto poco (1 rete).

I gialloblu di Moz possono essere soddisfatti della partenza: 4 punti in 180 minuti. Non poco per una squadra in buona parte rifatta.