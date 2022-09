Deve scontare 8 anni per traffico internazionale di droga, arrestato a Domo

Domenica agenti del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola, nell'ambito dei controlli anti terrorismo e contrasto all'immigrazione clandestina, hanno proceduto all'arresto di un tunisino, rintracciato a bordo del treno che da Ginevra era diretto a Milano.

L'uomo, di circa quarant'anni, è stato tratto in arresto in esecuzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. Lo stesso dovrà espiare la pena detentiva di 8 anni per traffico internazionale di stupefacenti. Terminati gli accertamenti di rito, l'uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Verbania e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.