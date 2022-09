Il Piedimulera torna dal Biellese con un punto prezioso

Punto perso o punto guadagnato quello del Piedimulera in casa del Ce.Ver.Sa.Ma.? Il 2 a 2 finale colto dai gialloblu è comunque prezioso per la marcia della squadra di Moz che ha raccolto 5 punti in tre turni, con 4 gol fatti e solo 2 subiti.

‘’Da come s’era messa è un punto guadagnato, ma come è andata la partita nel complesso è un punto perso – ammette Marco Moz, allenatore del Piedimulera - . In questo momento però prendiamo quello che viene anche se mi è rimasto un po’ di amaro in bocca. Ad un certo punto stavamo però perdendo 2 a 1, con in campo un uomo in meno, ma abbiamo saputo recuperare e questo ti fa dire che si poteva fare di più. Certo se teniamo conto da dove siamo partiti la classifica si sta bene: è una squadra nuova e occorre tempo. Di positivo c’è anche il recupero di Ceschi anche se non è ancora a completamente recuperato’’.