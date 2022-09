La Vigezzo rimane con un medico di base in meno. Da sabato la dottoressa Filippinetti assume l'incarico a Cannobio

“Dal 1 ottobre 2022 la D.ssa Claudia Filippinetti cessa l’attività in Valle Vigezzo per assumere l’incarico provvisorio, con una durata massima di 12 mesi, a Cannobio con ambulatorio presso la Casa della Salute”.

Lo comunica l'Asl Vco attraverso una nota stampa. Già nei mesi scorsi i residenti della valle assistiti dalla dottoressa avevano cercato di farla rimanere anche attraverso una raccolta firme.

“Gli assistiti della D.ssa FIlippinetti della Valle Vigezzo sono invitati a provvedere alla scelta di un nuovo Medico di Medicina Generale, attrraverso la procedura online utilizzando il portale regionale Salutepiemonte.it, sezione “Il mio medico”, al quale è possibile accedere anche dal sito internet aziendale www.aslvco.it - sezione “Servizi online” presente in homepage cliccando su “Cambio medico”” continua la nota dell'Asl.

Si ricorda che per effettuare il cambio del medico online occorre essere in possesso del codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), della CIE - Carta di Identità Elettronica, di registrazione già avvenuta a SistemaPiemonte, oppure se in possesso di un certificato digitale in formato CNS (es. TS-CNS). Per i minori sono necessarie le credenziali SPID di entrambi i genitori.

Rimane la possibilità di accedere agli uffici del Distretto presso la sede territoriale di Domodossola aperta con il seguente calendario:

martedì – dalle ore 8,30 alle ore 12,30

mercoledì – dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,45 alle ore 15,45

venerdì – dalle ore 8,30 alle ore 12,30

nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale.

"Sono in corso le procedure per la copertura in via definitiva di alcune zone carenti, tra le quali risulta esserci un medico per l’ambito territoriale n. 1, che comprende la Valle Vigezzo" spiegano dall'Asl, anche se pare che un medico ci sia, bisogna solo attendere tre mesi per l'accettazione dell'incarico .