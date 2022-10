Virtus Villa, Primatesta squalificato sei turni

Senza parole… La squalifica inflitta a Matteo Primatesta dopo Virtus Villa-Pernatese lascia allibiti ed esterrefatti.

Matteo Primatesta, 43 anni, ragazzo moderato e serio è stato squalificato dal giudice sportivo per sei giornate perché, si legge nel comunicato, ‘’ha reagito alla provocazione di un avversario colpendolo con una manata al volto, senza causare lesioni (2 giornate), alla notifica del provvedimento assumeva un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, spingendolo con il proprio petto e facendolo arretrare di alcuni passi. Il giocatore veniva trattenuto dai suoi compagni, benchè tentasse di divincolarsi e raggiungere nuovamente l'arbitro e tardava volontariamente l’uscita dal terreno di gioco. La sanzione comminata tiene conto della condotta complessiva del giocatore di quanto disposto ex art 36 CGS e del ruolo di capitano rivestito dal signor Primatesta nella gara’’.

Chi non conosce Primatesta può dire che si sia trattato di un momento da ‘fuori di testa’ del giocatore virtussino dopo l’espulsione in Villa-Pernatese domenica scorsa. Chi invece lo conosce sa che non può essere così. Giusta l’espulsione in campo per aver reagito alle provocazioni di un avversario, ingiusta e fuori logica la ‘nomea’ di un giocatore aggressivo nei confronti dell’arbitro.

I testimoni confermano che tutto ciò è inesatto e non veritiero. La sanzione lascia allibiti gli addetti ai lavori del mondo del calcio dilettantistico nostrano. Il giudice si basa sul referto arbitrale redatto dal direttore di gara ma che non ha contraddittorio. La giustizia sportiva è rimasta la sola a non ammettere la difesa prima della 'sentenza'.

Ovviamente dalla Virtus Villa fanno sapere che faranno ricorso.