Per celebrare la Repubblica dell'Ossola la lettura di 'Pagine Civili' e il concerto dei Gang

Sabato 1 ottobre alle alle 21, al Teatro La Fabbrica di Villadossola, l'Anpi di Villadossola e Domodossola, margine delle celebrazioni del 78° anniversario della Repubblica dell'Ossola, presentano il reading letterario con Daniele Biacchessi e Gino Marchitelli 'Pagine Civili'.

Nella stessa serata Thunder Foudation presenterà il progetto di solidarietà 'Running for Kenya', a seguire si terrà il concerto dei Gang.

Daniele Biacchessi è giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, autore e interprete di teatro di narrazione, regista e produttore cinematografico. È direttore editoriale di Giornale Radio, direttore di Radio On, responsabile della collana Contastorie di Jaca Book e Presidente dell’Associazione Arci Ponti di memoria. È stato caporedattore di Radio24-Il Sole24ore. E ancora prima ha lavorato per Rai, Italia Radio, Radio Regione, Radio Lombardia, Radio Popolare. È autore di 38 libri d’inchiesta e di narrazione su terrorismo, ambiente, mafie, Resistenza e Storia contemporanea. Il suo ultimo libro diventato anche film è “Il sogno e la ragione. Da Harlem a Black Lives Matter”, Jaca Book, 2021. Nel febbraio 2022, esce sempre per Jaca Book “I nuovi poveri. Disuguaglianze, conversioni ecologiche, mondi possibili”. Sul piano cinematografico ha prodotto, scritto e diretto numerosi film indipendenti e di successo, tutti finanziati in crowdfunding e in collaborazione con l’illustratore Giulio Peranzoni, distribuiti attraverso supporti digitali (box dvd e download), e diffusi tramite centinaia di proiezioni pubbliche in Italia e in Europa (Parigi, Lussemburgo, Bruxelles).

Gino Marchitelli, nato a Milano, diplomato in Elettronica Industriale presso l’Istituto Tecnico Industriale Feltrinelli di Milano, da tempo è attivo nel campo delle energie rinnovabili, fotovoltaico e nell’impiantistica elettrica industriale. Da sempre impegnato nel sociale, è una persona attiva e motivata nel campo della promozione culturale-letteraria nel Paese con un’attenzione particolare alle fasce popolari colpite dalla crisi e dal degrado sociale ed economico che stiamo attraversando.

I Gang sono un gruppo folk rock italiano. Nati come Paper's Gang sul finire degli anni settanta e fortemente ispirati ai Clash, furono inizialmente parte della scena punk marchigiana, alla quale sono riconducibili gruppi come Rivolta dell'odio, Cracked Hirn ed Azione non violenta di Ancona, i Cani di Pesaro, i Reig di Macerata ed i Dictatrista di Ascoli Piceno. I loro suoni virarono poi sempre più verso il folk, mantenendo testi fortemente politicizzati ed una particolare attenzione per il combat rock.

La serata è organizzata con la collaborazione di Cgil Novara Vco, Spi Cgil Lega Ossola, Spi Cgil Novara Vco e il patrocinio dei comuni di Domodossola, Villadossola, Crevoladossola.