Treno soppresso, protestano i frontalieri. VIDEO

Grossi disagi e altrettante proteste questa mattina presto alla stazione ferroviaria di Domodossola, a conferma che i trasporti per i lavoratori frontalieri restano problematici.

‘’La situazione è drammatica ‘’ ci dice un frontaliere in partenza per Briga che poi ci ha fornito le foto del servizio. Il treno delle 0.54 è stato soppresso per un guasto a Iselle e il treno successivo è rimasto fermo al binario perché gli addetti delle ferrovie svizzere hanno fatto salire i frontalieri.

‘’Ci hanno detto che siamo in troppi – aggiunge il frontaliere - . C’è anche chi si è sentito male. La protesta è presto montata ed è arrivata anche la polizia che ha invitato i frontalieri a scendere dal treno. Ci è stato detto che con troppe persone a bordo il convoglio non sarebbe partito per Briga. Questa è la situazione che spesso viviamo noi frontalieri. E i nodi del trasporto Domodossola-Briga restano….’. Alcuni di loro sono anche scesi sui binari per denunciare la situazione di disagio.

Successivamente le ferrovie svizzere hanno aggiunto un secondo e un terzo treno ma le proteste non sono certo diminuite.

Un tema, quello dei trasporti per i frontalieri, di cui si discute da tempo ma a quando pare irrisolto.