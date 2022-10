La Maratona di Londra si corre anche a Villadossola

Correre la Maratona di Londra senza spostarsi da Villadossola. E’ il caso di "Villadossola per il Kenya", che ‘porta la maratona in programma a Londra il 2 ottobre in Ossola. Una replica concreta di quanto avverrà nella capitale inglese. Villadossola, dunque, sarò protagonista domenica in questa iniziativa benefica che vedrà correre i tradizionali 42Km della maratona.

Una opportunità data dagli organizzatori londinesi per prendere parte alla maratona che può svolgersi anche in altre parti del mondo che non siano la capitale dell’Inghilterra. Lo scopo è raccogliere fondi per la The Thunder Foundation, che da 10 anni si occupa di garantire un percorso educativo a 40 ragazzi del ghetto di Kawangware, a Nairobi

L’organizzazione prevede dunque di rendere Villadossola protagonista di quest’evento sportivo-benefico. Inoltre sarà possibile acquistate la maglietta celebrativa che sarà in vendita presso l'oratorio San Domenico savio e fare una donazione sul sito internet ‘www.thethunderfoundation.org’. La partenza della maratona è alla 13 dal piazzale della chiesa della Noga e l’arrivo è previsto verso le 17.45 sul sagrato della chiesa di Cristo Risorto.

Si può partecipare come spettatore oppure compiendo uno o più giri completi insieme agli atleti in gara o aggregandoti ai partecipanti in qualsiasi punto del percorso.