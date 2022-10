Per la Juventus Domo un altro test difficile ad Arona

Juventus Domo ad Arona, Piedimulera in casa con il Valduggia.

Neppure il tempo per gustarsi la prima vittoria in campionato e la Juventus Domo (3 punti) deve giocare un’altra partita tosta in quel di Arona, contro una squadra partita bene: sei punti in tre partite. Per i granata in altro test difficile anche se la buona prova di domenica dà speranza. I ragazzi di Nino stanno prendendo fiducia anche se l’avvio non è stato liscio da imprevisti.

Il Piedimulera (5 punti e ancora nessuna sconfitta) riceve il Valduggia, piegato domenica in casa dall’Omegna di Fusè. I sesiani hanno 3 punti, frutto di una sola vittoria e due sconfitte. La truppa di Moz invece sta meglio e deve solo trovare la prima vittoria interna.