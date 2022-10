"Nel segno delle donne”, ad ottobre nuove visite guidate con il curatore Federico Troletti

Cosa c’è di meglio per apprezzare una mostra che lasciarsi guidare dalle parole del suo curatore? Per questo sono in programma a Domodossola delle nuove visite in compagnia di Federico Troletti, responsabile insieme ad Antonio D’Amico dell'importante allestimento “Nel segno delle donne. Tra Boldini, Sironi e Picasso”.

Le prossime visite guidate alla mostra più importante della stagione culturale domese, ospitata presso il museo civico di Palazzo San Francesco, si svolgeranno venerdì 7 ottobre alle ore 17:30, venerdì 14 ottobre alle ore 15 e domenica 16 ottobre alle 11.

La mostra, visibile fino all'11 dicembre, è un percorso espositivo di oltre settanta opere che racconta il ruolo della donna tra la fine dell’Ottocento e gli anni Quaranta del Novecento, tra l’Italia e la Francia. “È tra loro, tutte loro – borghesi, aristocratiche, donne perdute e femme fatales - che già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento spira l’alito del nuovo secolo. E come è inevitabile, sono gli artisti, in primo luogo a registrarne le metamorfosi, facendone le protagoniste dei cambiamenti in atto.” scrive Camilla Testi nel catalogo dell'esposizione.

Gli artisti che ritroviamo nel percorso espositivo, e che indagano questi cambiamenti, hanno nomi quali Giovanni Boldini, Federico Zandomeneghi, Mario Cavaglieri, Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Vittorio Amedeo Corcos, Giacomo Grosso, Cesare Maggi, Carrà, Pellizza da Volpedo, Mario Sironi, Amedeo Modigliani e Picasso.

Per le prenotazioni telefonare al numero 338 50 29 591. Ingresso al museo: piazza Ruminelli, 1 a Domodossola.