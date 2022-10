Zero punti per le ossolane impegnate nel campionato di Promozione. La Juve Domo perde di misura in trasferta contro l'Arona. I padroni di casa segnano il gol vittoria nei minuti di recupero del primo tempo.

Sconfitta interna per il Piedimulera, battuto 3 a 0 dal Valduggia. I gol degli ospiti, tutti nel primo tempo.