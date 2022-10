Piedimulera inaugura biblioteca e ricreatorio. FOTO

Doppia inaugurazione per due strutture cittadine a Piedimulera, il 1 ottobre. In concomitanza con la grande Festa del Paese, che ha visto anche le celebrazioni per i 150 anni di fondazione degli Alpini, taglio del nastro per il Ricreatorio -composto da ludoteca e centro anziani- e intitolazione della Biblioteca Civica. Il ricreatorio è intitolato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, mentre la biblioteca è dedicata al poeta di Piedimulera Walter Alberisio e all'appassionato di storia locale Giovanni Scarfò.

La festa del Paese organizzata organizzata dal Gruppo Alpini e dal Comitato pro festeggiamenti di Cimamulera, in collaborazione con il Comune ha visto in apertura la “festa degli alberi”, dedicata alle piante messe a dimora per i nati del 2021. La manifestazione è proseguita con la doppia inaugurazione e poi con la sfilata e la cerimonia di commemorazione degli Alpini e la messa. Festeggiamenti all'insegna della convivialità in serata.

“È stata una giornata ricca di emozioni -il commento del sindaco Alessandro Lana- , in particolare quando abbiamo ricordato Rita Tancredi, a cui abbiamo dedicato una targa in quanto storica volontaria e tra le fondatrici del centro incontro anziani del paese. Altro momento indimenticabile, la prima uscita ufficiale del nuovo gonfalone benedetto dal nostro Don Simone. Questo non è sicuramente un arrivo ma solo un nuovo punto di partenza per portare a termine progetti di riqualificazione del patrimonio immobiliare di Piedimulera, ma non solo, abbiamo in mente una programmazione ben precisa che guarda con lungimiranza a Piedimulera nel 2030 e prima di fine anno la sottoporremo alla vostra attenzione. Intanto ci siamo goduti un po di festeggiamenti e siamo molto contenti, grazie a tutti i Sindaci presenti, al geometra Lavarini, al professor Ragozza, alle autorità civili, religiose, militari, le associazioni del paese, i volontari e i bimbi che hanno ravvivato subito la ludoteca”.

All'inaugurazione di sabato erano presenti il vicepresidente della Provincia Rino Porini, il senatore Enrico Borghi, il presidente dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola Bruno Toscani, il consigliere regionale Alberto Preioni e diversi sindaci ossolani. Festeggiamenti all'insegna della convivialità in serata.