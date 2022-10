Solo l'Ornavassese a punteggio pieno dopo quattro turni

Frena il Vogogna e l’Ornavassese allunga sola in vetta. Il successo dei neri di Ochetti mette l’Ornavassese sola in testa alla classifica. Quattro vittorie su quattro, 9 gol fati, 4 subiti . I ragazzi di Ochetto sembrano aver trovato la verve giusta e non conoscono ostacoli. E va tenuto conto che 3 dei quattro successi sono arrivati in derby ossolani, partite che non sono certo facili da giocare. I neri hanno messo sotto Varzese, Fomarco e Crevolese. In gol domenica con Comignago (2-1) vanno Constantin e Andrea Salina.

Dietro arrivano altre due ossolane: Vogogna e Villa. I primi impattano 1 a 1 con il Trecate. Rete di Marco Fernandez dopo che gli ospiti erano passati in vantaggio per primi. E’ il primo pari per il Vogogna, che ci aveva abituato bene. Ma la squadra c’è ed è in salute.

Vedovo di Primatesta, il Villa vince 5 a 1 a Borgolavezzaro. Un successo largo che conferma il buon momento. Doppietta di Simone Zonca, Pasin, Castanò e Palfini. E ora l’attacco virtussino è quello che ha realizzato più gol in campionato: 13 in 4 partite.

Trerzo successo di fila anche per la Varzese. La Lipari band stende la Crevolese con una doppietta di Ciocca. I granata hanno iniziato bene il campionato dopo la tribolazioni dell’anno scorso. Non bene la Crevolese, che cade in valle Divedro e colleziona la terza sconfitta di fila.

Chi sta peggio è il Fomarco, ancora fermo sul fondo a 0 punti. Il pari di Lavelli illude i biancoverdi ma poi il Momo raddoppia e per il Fomarco è la quarta sconfitta.