Da Sali & Pistacchi la foto di Samuel Bourne delle grotte di Elephanta

Sarà esposta martedì 4 ottobre, nel ristorante Sali & Pistacchi, la foto delle grotte di Elephanta, in India, scattata da Samuel Bourne nel XIX secolo.

Samuel Bourne, impiegato di banca appassionato di fotografia, lascia l'Inghilterra e si imbarca per l'India che fotograferà a lungo tra il 1863 e il 1869. A Simla fonda una ditta fotografica con Charles Shepherd, fotografo e stampatore inglese.

Le sue spedizioni himalayane nel 1863, 1864 e 1866 produssero centinaia di leggendarie immagini con punti di vista meravigliosi, esposte anche al Victoria And Albert Museum di Londra. Conosciuto per l'eleganza della struttura compositiva delle sue immagini e per le condizioni difficili nelle quali ha lavorato.

Alla sua chiusura, giugno 2016, lo studio aveva operato ininterrottamente per 176 anni.