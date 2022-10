Ochetti: ''Siamo contenti, è stata una bella partenza per l'Ornavassese''

‘’Una bella partenza siamo contentissimi’’. Fabio Ochetti si gusta l’ottimo ‘pronti e via’ col quale la sua Ornavassese ha infilato 4 successi di file, portandosi sola in vetta alla classifica di Prima categoria. Un ritorno positivo per lui che in passato era già stato a Ornavasso per otto lunghi anni.

Vittorie anche non facili visto che tre sono venute in derby ossolani. ‘’Sì, vincere i derby in Ossola non è mai facile e ti dico che sono state tutte vittorie difficili. Però c’è impegno e coesione dei ragazzi e i risultati sono arrivati’’ ammette Ochetti che sta mettendo assieme una squadra in buona parte rifatta.

‘’Abbiamo 11-12 nuovi giocatori perché é stata fatta mezza rivoluzione in estate – spiega il tecnico - . Devo dire che la squadra è ancora in fase di assembramento anche se questi punti fanno bene: li consideriamo ottimi per poter stare lontana dalle zone calde. Poi vedremo partita per partita’’.

Anche col Comignago l’Ornavassese ha saputo soffrire portando a casa la quarta bittoria. ‘’Domenica abbiamo meritato di vincere – spiega - , stiamo facendo vedere ottime cose. Speriamo di continuare così’’.

La classifica del girona di Prima Categoria: Ornavassese 12; Vogogna, Virtus Villa, Cannobiese, Cameri 10; Varzese 9: Momo 7; Trecate 6; Pernatese 5; Borgolavezzaro 4, Gravellona 2; Crevolese, Union Novara, Comignago 1; Fomarco, Agrano 0.