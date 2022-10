Primo punto della Pro Vigezzo. Pareggio col Lumellogno 0-0

La Pro conquista il primo punto della stagione. Lo fa giocando alla pari con il Lumellogno. Nel primo tempo crea un paio di occasioni con Piraglia, che però non trova il tempo giusto per battere l’estremo di casa. Anche nella ripresa la partita rimane sul filo dell’equilibrio. Da segnalare un tiro di Savaglio da fuori area, che impegna il portiere del Lumellogno. Esordio in campionato per il classe 2005 Ivan Locatelli.